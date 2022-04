Kim Seigers van De Ark uit Daarle wint Hellendoorns Dictee met slechts twee fouten: ‘Dictee nog nooit zo goed gemaakt’

‘Romantisch was het huwelijks­aan­zoek niet’, maar Leni (79) en Jan (82) uit Nijverdal zijn nu wel 60 jaar getrouwd

NIJVERDAL - Ze werden geboren in het Noord-Hollandse Rijnsburg en komen allebei uit een gezin met zes kinderen. Leni (79) en Jan (82) van Egmond vierden zondag hun 60-jarig huwelijk. „Mijn huwelijksaanzoek was niet echt romantisch, het was niet onder een boom of zo. Zo ging dat vroeger niet”, aldus de bruidegom.

22 maart