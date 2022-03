‘Knuffelactie’ bij Nijverdalse derby SVVN-DES voor kinderen van de Oekraïne: ‘Voetbal is belangrijkste bijzaak van het leven’

Hellen­doorn gaat Oekraïnse vluchtelin­gen langdurig opvangen: ‘Een crisis als deze vraagt om concreet handelen en dat kunnen wij’

NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn is bereid om langdurig een aantal Oekraïnse vluchtelingen op te vangen. Daarvoor is volgens burgemeester Jorrit Eijbersen ‘een aantal opvanglocaties’ in beeld. „Daarmee leveren wij als Hellendoorn een significante bijdrage aan de broodnodige opvang in Twente.”

8 maart