Kooplieden krijgen hun zin maar moeten wel inschikken: zaterdagmarkt in Nijverdal blijft op Markt

MET VIDEO Natuur kurkdroog, maar brandweer zakt bij Wierden tot knieën weg in de drek: ‘Verschrik­ke­lijk ploeteren’

WIERDEN - Het blussen van de natuurbrand in het Wierdense Veld, tussen Wierden en Nijverdal, was vrijdagochtend voor de brandweer een loodzware klus. Gezien de droogte moest de brandweer snel handelen en met veel manschappen ter plaatse. Maar daar aangekomen zakten ze diep weg in de drassige ondergrond. „Het was verschrikkelijk ploeteren.”

12 augustus