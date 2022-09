Koos van der Elst (87), ‘De kleine Generaal’ uit Nijverdal, is overleden

NIJVERDAL - Oud-wethouder en raadslid Koos van der Elst (87) is overleden. Een spraakmakende politicus. Klein van van stuk, maar groot van daden hetgeen hem de bijnaam ’De kleine Generaal’ opleverde en de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De in Rotterdam geboren Van der Elst was eigengereid en vasthoudend. Hij stak zijn eigen mening nooit onder stoelen of banken en dat werd hem in de gemeente Hellendoorn niet door iedereen in dank afgenomen. De Nijverdaller was meermaals het middelpunt van een hoog opgelopen meningsverschil. In de wandelgangen werd hij door zijn (politieke) tegenstanders soms afgeschilderd als ‘intrigant’ en ‘niet collegiaal’.

CDA, GB en BB

De voormalige projectmanager van Friese Vlag kwam in 1978 voor het CDA in de gemeenteraad en bleef raadslid tot 1990. Na drie raadsperiodes kwam hij echter op een onverkiesbare plek te staan. Hij maakte de overstap naar GemeenteBelangen (GB) en had in 1998 een flink aandeel in de verkiezingswinst van deze lokale partij. Hij werd wethouder voor GB en had vooral belangstelling voor financiën, economische zaken en de zorg. Na zijn uitstapje bij GB sloot hij zich uiteindelijk aan bij BurgerBelang (BB) en was enige tijd voorzitter van deze nieuwe lokale partij.

PSVO

Het was voor Van der Elst onverteerbaar dat er na de fusie die leidde tot het ontstaan van Reggesteyn alleen een protestants-christelijke middelbare school in de gemeente Helledoorn was. Hij was (mede)oprichter, drijvende kracht achter en voorzitter van het Platform Samenwerking Voortgezet Onderwijs (PSVO), dat streefde naar een tweede scholengemeenschap op een andere grondslag. Dat initiatief liep echter uit op een mislukking.

Van der Elst is eind vorige week in zijn woonplaats gecremeerd. Bij aanvang van de volgende raadsvergadering wordt een in memoriam uitgesproken door burgemeester Jorrit Eijbersen.