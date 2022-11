Arjan Schepers volgt zijn hart en verruilt Zuivelhoe­ve in Nijverdal voor Café Coberco in Enschede: ‘Koken is nu eenmaal mijn grote passie’

NIJVERDAL - Arjan Schepers (47) stopt na ruim 10 jaar met zijn delicatessenwinkel Zuivelhoeve aan de Grotestraat in Nijverdal. Hij wil zich weer helemaal gaan wijden aan zijn grote passie, het koken. Samen met horecaondernemer Harald Droste uit Tubbergen. Want: „Eten is pure emotie en koken is topsport.”

30 oktober