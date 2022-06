Landskampioen Het Ravijn gehuldigd in Hellendoorn, burgemeester kan geluk niet op: ‘Wij zijn de sportgemeente’

‘Dit is zo gaaf’

Ook burgemeester Jorrit Eijbersen was euforisch en vindt zelfs dat Hellendoorn nog steeds de sportgemeente van van Nederland is. „Deze mannen mogen ontzettend trots zijn op zichzelf en wij op hen. In 2016 zijn we uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar en dat we sportief zijn gebleven, bewijst deze titel maar weer eens", aldus Eijbersen. „Als ik zie hoeveel sporters we elk jaar mogen huldigen dan mogen we ons wat mij betreft nog steeds sportgemeente van het jaar noemen.”