Lastenverlichting voor Nijverdalse winkeliers? ‘Wij hebben het zwaar, elke steun is daarom welkom’

POP-UP REDACTIE Pop-up redactie van de Stentor zaterdag 8 april in sportcen­trum Tijenraan in Raalte

De Stentor is zaterdag 8 april aanwezig in Sportcentrum Tijenraan in Raalte. Daar kan iedereen langskomen om tips te delen en in gesprek te gaan met onze verslaggevers.