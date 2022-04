Leden Businessclub Hellendoorn-Nijverdal: Camping Noetselerberg/Bistro d’Oale Sté is beste bedrijf van 2022

‘Zwerfvuil­ko­ning’ Anne Piksen (70) is ook na vijf jaar nog man met een missie: ‘Houd Hulsen schoon, dus afvalvrij’

HULSEN - Anne Piksen is een man met een missie: Hulsen schoonhouden, het liefst helemaal afvalvrij. De zelfverklaarde ‘zwerfvuilkoning’ is een inspiratiebron voor vele anderen en na vijf jaar durft hij eindelijk hardop te zeggen: „Hulsen is nu de schoonste kleine kern van de gemeente Hellendoorn.”

