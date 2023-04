Lekker ongeremd zingen en meeblèren voor het goede doel: een zorgeloos vakantietripje voor Hellendoornse minima

UPDATE Brandweer heeft ‘grote brand’ bij bedrijven­park Twente in Almelo snel onder controle

Er is donderdagavond brand uitgebroken op het bedrijvenpark Twente in Almelo. De brandweer schaalde snel op naar ‘grote brand’ en zette drie blusvoertuigen in. Niet veel later hadden de brandweerlieden de brand al onder controle.