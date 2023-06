Lekker weer in Hellendoorn vandaag

Danny mag na gedonder over vergunnin­gen eindelijk vol gas in zijn restaurant in Wierden: ‘Alles is rond’

Goed nieuws voor restauranthouder Danny Krukkert (39) en zijn De Smederije in Wierden. Na allerlei gedoe met vergunningen en zelfs dreiging met een dwangsom mag de horecagelegenheid nu eindelijk draaien. Mét terras. De Almelose ondernemer wacht geen seconde langer en is per direct open. „We kunnen nu echt aan de slag.”