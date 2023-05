Lichte regen in Hellendoorn

met video's Barbiers John (50) en Bauke (54) trekken veel bekijks bij Ribs & Blues: ‘Na paar liter bier krijg je aparte gesprekken’

Verscholen in een hoekje, overstemd door gillende gitaren, staat een bijzonder tentje op festival Ribs & Blues in Raalte: met twee barbiers. Met hun lange baarden en vlugge knipkunsten trekken Bauke en John veel bekijks. Klanten keren zelfs jaarlijks terug voor een speciale behandeling van de twee. ,,Zo dronken dat je je hoofd niet stil kan houden? Dan knippen we niet.”