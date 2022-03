Lokaal Hellendoorn grote winnaar met 13 zetels, CDA verliest

UPDATE Automobi­list vlucht uit wrak na rit tegen het verkeer in: auto over de kop bij vangrail in Nijverdal

NIJVERDAL - De bestuurder van een auto met Pools kenteken is vannacht ongeveer 150 meter langs de verkeerde kant van een vangrail gereden en vervolgens over de kop geslagen in Nijverdal. De bestuurder bleek op de vlucht geslagen, maar is later door de politie aangetroffen.

6 maart