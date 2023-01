Loopjongens van ‘oplichtersbende’ sloegen toe in Emst, Vaassen en Raalte: dit is hun straf

Geen woord van spijt komt over lippen van pedofiel die jonge meisjes belaagde in Twente

Vijftien namen somt de advocaat-generaal op. Vijftien namen van zeer jonge slachtoffers van de pedofiel Alwin van den B. (47) uit Apeldoorn. Ze komen onder andere uit Rijssen en Vriezenveen. Het is een indrukwekkend moment tijdens een zitting bij het Gerechtshof in Arnhem vanmiddag. Iedereen is er stil van.

11 januari