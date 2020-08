Marieke (18) uit Nijverdal werd beter onder Louter: ‘Cultuur die er vroeger misschien was, is er bij ons absoluut niet meer’

Marieke van Egmond (18) is net gestopt met turnen. Ze trainde samen met Frank Louter bij TON. Ook hij is in het verleden in opspraak geweest en doet nu - tijdelijk - een stap terug. Niemand kende de man die een week lang hun eigen trainer zou komen vervangen. Ja, iedereen had weleens verhalen over hem gehoord. Over vroeger, over hoe hard hij was. Maar meer ook niet. Ze zouden er snel genoeg achter komen.