Marjola (44) uit Nijverdal helpt vrouwen met al hun problemen: ‘Mannen begrijpen het vaak niet’

Samen kerken in Sint Marcelli­nus­pa­ro­chie, want verwarmen van kerk kost soms 300 euro per dienst

NIJVERDAL - De rooms-katholieke gelovigen die onder de Sint Marcellinusparochie vallen, kerken vanaf januari tot en met maart nog maar één keer in de drie weken in hun eigen vertrouwde kerk. Door samen te kerken wil het parochieverband de energiekosten binnen de perken houden. Want 300 euro per dienst is geen uitzondering.

23 november