Martien Versmissen (58) nieuw raadslid voor Lokaal Hellendoorn: ‘Den Haag weet niet wat in gemeenten speelt’

NIJVERDAL - Martien Versmissen (58) wordt maandagavond 23 mei geïnstalleerd als nieuw raadslid in de gemeente Hellendoorn. De Nijverdaller is de opvolger van voormalig fractieleider Annemarie Dubbink van Lokaal Hellendoorn, die in deze vergadering wordt beëdigd als wethouder.

Versmissen stond op plek 15 op kieslijst van de lokalo's voor de gemeenteraadsverkiezingen en was daarmee de eerst aangewezene om Dubbink in de raad te vervangen. Hij is geboren in Eindhoven en bracht het eerste deel van zijn jeugd door in Brabant totdat het gezin naar Nijverdal verhuisde vanwege het werk van zijn vader.

Cursus lokale politiek

Versmissen werkt als projectleider bij een installatiebedrijf in Almelo en houdt zich vooral bezig met projecten in de utiliteitsbouw en industrie. Hij was altijd al geïnteresseerd in de plaatselijke politiek en daarom volgde hij een door Lokaal Hellendoorn aangeboden cursus van zes avonden, waar werd uitgelegd hoe de lokale democratie in Hellendoorn werkt.

Quote Ik ben eigenlijk een beetje de lokale politiek ingerold Martien Versmissen, beoogd raadslid Lokaal Hellendoorn

Menselijke factoren

In 2021 werd hij lid van deze partij, kwam in de schaduwfractie terecht, werd gevraagd voor een plek op de lijst en nam actief deel aan de campagne van Lokaal Hellendoorn. „Men vond dat dit wel iets voor mij was en zo ben ik als het ware de lokale politiek ingerold”, vertelt hij om te benadrukken dat hij vindt dat ‘Den Haag’ niet weet wat er in gemeenten speelt en hij daarom nooit voor een landelijke partij in de raad zou gaan zitten.

Versmissen: „Lokaal Hellendoorn is een zeer toegankelijke partij. De mensen zijn loyaal en helpen elkaar waar nodig. Dat soort menselijke factoren vind ik heel belangrijk. In de raad wil ik me vooral gaan bezighouden met het fysieke domein, met wegen, openbaar groen, vergunningen en dat soort dingen.”