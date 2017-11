Maximale taakstraf voor Nijverdaller die 19-jarige Rik doodreed

ALMELO/NIJVERDAL - Hendrik N. (47) moet voor straf 240 uur werken, het liefst in revalidatiecentrum ‘t Roesssingh in Enschede. Dan ziet de Nijverdaller, die wordt vervolgd voor het doodrijden van Rik Wesseldijk (19) uit Rijssen waartoe onvoorzichtig rijgedrag leidt, aldus de officier van justitie.

Hij verzucht het thuis. ‘Ik word nog eens aangereden’, zegt Rik tegen zijn familie. Hij fietst elke dag over de smalle Lichtenbergerweg naar het station in Nijverdal en terug. Busjes met bouwvakkers en monteurs scheuren voorbij. ,,Die rijden volop in de driehoek Holten, Nijverdal, Rijssen’’, zegt zijn vader Henk deze woensdag in de rechtbank. Hij en zijn vrouw maken gebruik van het spreekrecht, om Rik te gedenken en Hendrik N. het onomkeerbare van zijn handelingen te laten voelen. Hun andere zoon fietst dezelfde weg elke dag.

Lange dag

N. komt woensdagmiddag 18 januari terug van een klus in Nijmegen. De installateur heeft al een lange dag gedraaid als hij rond 17.25 uur met zijn Opel-bus over de Lichtenbergerweg rijdt. Het is donker, bij helder winterweer. In de berm ligt sneeuw. Hij is bijna thuis.

Volgens de bestuurder van een personenauto voor hem heeft N. haast. Deze getuige vertelt dat de monteur aan het bumperkleven is, naar schatting anderhalve kilometer. De man stuurt naar rechts, de bus passeert hem. Als dank knippert N. met zijn alarmlichten.

Afsnijden

De Nijverdaller stuurt in een flauwe bocht helemaal naar links. Zijn bandenspoor is ver naar links in de sneeuw afgedrukt. Het lijkt erop, zegt rechtbankpresident Jan Wentink, dat hij bewust de bocht wilde afsnijden. Dat ontkent N. snikkend.

Van de andere kant komt Rik aanfietsen. Hij keert terug van zijn vakschool in Zwolle, ook hij is bijna thuis. Hij wordt vol geraakt door de bedrijfsbus van N. en valt via de voorruit op straat. De getuige, beroepsmilitair, verleent eerste hulp. N. vraagt hem te zwijgen over zijn inhaalmanoeuvre.

Hersenletsel

Rik wordt met ernstig hersenletsel naar het Medisch Spectrum Twente gebracht en overlijdt de volgende dag. Hij zou afgelopen maandag 20 jaar zijn geworden. Medestudenten maakten een werkstuk dat aan hun betreurde klasgenoot herinnert.

N. kan het niet bevatten. ,,Elke dag weer denk ik: waarom heb ik Rik niet gezien? Had ik hem maar gezien.’’ Hij voerde in maart een gesprek met Rik’s familie en nam nu bewust geen advocaat.

Onvoorzichtig rijgedrag

Officier van justitie Erik Agelink verwijt hem aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag. Uit onderzoek bleek dat de fietsverlichting van Rik werkte. De eis: de maximale taakstraf en 2 jaar voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid, met een lagere proeftijd van 3 jaar. Zo kan N. zijn werk houden.