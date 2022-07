McDonald’s Twente bedankt alle 928 collega’s in paginagrote advertentie: ‘Ja, interne mail had ook gekund’

ENSCHEDE - Het is niet te missen, op pagina 24 van De Twentsche Courant Tubantia van vrijdag. In een paginagrote advertentie zegt McDonald’s Twente tegen al haar 928 collega’s: ‘Bedankt voor alles!’. Het bijzondere: álle 928 namen worden genoemd.

„Het is onze manier om alle collega’s te bedanken voor hun flexibiliteit in de afgelopen jaren. Corona heeft veel van hen gevraagd. Het ene moment mochten we open, het andere moment weer niet. Dat vroeg om behoorlijk wat flexibiliteit”, zegt Simone ter Haar, field servicemanager van McDonald’s Twente.

‘Alle namen staan erin’

Het bedankje is gericht aan de medewerkers van de vestigingen in Enschede, Hengelo, Winterswijk, Oldenzaal, Almelo en Nijverdal. Het gaat in totaal om tien locaties, het filiaal aan de Goudstraat in Hengelo dat 15 juli na een verbouwing weer opengaat meegerekend.

„Alle namen staan erin. Van managers tot de onderhoudsmedewerkers en van kantoormedewerkers tot mensen op de werkvloer. Fulltimers en parttimers.”

Duizenden euro’s

Het bedrijf telde voor de paginagrote advertentie duizenden euro’s neer. „Ja, een interne mail had ook gekund”, zegt Ter Haar. „Maar we wilden iets extra’s doen.”

Of het overwegend jonge personeel de krant wel leest? „Hun ouders wel!”, stelt Ter Haar.

„Maar de werknemers krijgen het sowieso te zien. We hangen de kranten op in onze restaurants. De managers wijzen hun teamleden daar op. En het bestuderen van de krant kan de werknemers nog wat opleveren ook. We houden momenteel de McDonald’s Twente Zomer Battle waarin de vestigingen het tegen elkaar opnemen in een wedstrijd. Ze moeten een codewoord vinden. En in de advertentie zit een letter voor dat codewoord verstopt.”

Volledig scherm De paginagrote advertentie in De Twentsche Courant Tubantia van vrijdag. © Ron Hemmink