‘Meer theater’ in katholieke kerk in Nijverdal moet ontkerkelijking halt toeroepen: ‘Reacties zijn louter positief’

NIJVERDAL - Nieuwe activiteiten en andere invulling van de diensten. Dat is volgens de werkgroep Samen Vernieuwen de beste manier om de toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap en de Antonius van Padua kerk in Nijverdal te waarborgen. „Het is tijd voor meer theater in de kerk”, zegt woordvoerder Johan Huis in ’t Veld.

Deze Nijverdalse theatermaker van katholieke huize is benaderd om de gewenste vernieuwing handen en voeten te geven en daarmee een tegenwicht te bieden aan ontkerkelijking en mogelijke kerksluiting. Nieuwe initiatieven moeten vooral meer jongere katholieken de weg naar de kerk laten terugvinden. En de aanpak van de werkgroep lijkt succes te hebben.

‘Door op ingeslagen weg’

„De reacties zijn zonder uitzondering positief, ik heb nog geen negatief commentaar gehad. De Mariaviering in deze kerk wordt normaliter door maximaal 150 mensen bijgewoond. Dat was deze keer het dubbele aantal, wat laat zien dat een andere invulling werkt. Wij waren dit jaar laat bij de paasviering en er was geen boekje meer te krijgen, omdat er veel meer mensen op af waren gekomen. Daarom gaan we door op de ingeslagen weg en gaan we na de viering van het eeuwfeest, verjaardag van emeritus-pastor Joop Weldam (80) en de Mariaviering een ‘concert onder de toren’ organiseren”, vertelt Huis in ‘t Veld.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Zaterdagavond wordt in de Sint Antonius van Padua kerk in Nijverdal een ‘concert onder de toren’ gegeven © Han Haveman

‘Concert onder de toren’

Huis in ’t Veld lacht en zegt: „Het beestje moet natuurlijk wel een aansprekende titel hebben” en vervolgt: „Feit is dat deze prachtige kerk een geweldig podium is voor een live-concert met afwisselende nummers, die speciaal zijn uitgezocht en gearrangeerd voor uitvoering in deze ambiance. Met stemmige en gedragen nummers als Air van Bach en Ave Verum van Mozart, maar ook meer eigentijdse songs als Sloop John B van de Beach Boys en Bright Eyes van Simon en Garfunkel.”

Deze werken worden uitgevoerd door het orkest van muziekvereniging KSW en het Nijverdals Mannenkoor, dat wordt ondersteund door organist Henk Linker. Ook dichter-verteller Herman Kampman geeft acte de présence. „We hebben ook tien Oekraïense vluchtelingen te gast en daarom is het prachtig dat het Nijverdals Mannenkoor het volkslied van dat land op het repertoire heeft staan”, geeft hij aan.

Het ‘concert in de toren’ begint zaterdag 14 mei om 20.00 uur. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn te bestellen via de website www.zinin.com of reserveringslijn (0548-624489) en verkrijgbaar bij de kassa van het Tourist Info in de bibliotheek.