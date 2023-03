Meisje gewond bij botsing met taxibusje in Raalte

Almeloër kondigt huiselijk geweld vooraf in Whats­App-berichten aan: ‘Ik knal je kop eraf’

Midden in de nacht van 11 op 12 november vorig jaar wordt de 7-jarige dochter van Fabian C. (45) uit Almelo wakker. Ze hoort hoe haar vader haar moeder mishandelt. Later vertelt ze haar moeder dat ze dacht dat vader haar had doodgeslagen. Aan het geweld gaat een gruwelijke conversatie via WhatsApp vooraf.