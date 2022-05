Met 2-0 zege op De Zweef wordt mooie voetbaldag voor Hellendoorn nog iets mooier

Sallandse korhoen­ders baltsen bij Haarle onder grote belangstel­ling: ‘Het is net tinderen’

Het is bal op de Sallandse Heuvelrug. Het uitbundige paringsritueel (baltsen, red.) van de korhoenders in het natuurgebied trekt momenteel veel vogelaars aan. Leo Kemper uit Haarle spotte ’s ochtends vroeg vijf of zes korhoenders, al vliegend en ‘korrend’ in de boomtoppen. ,,Ja, dit is tinderen voor het korhoen.’’

22 april