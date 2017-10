Met schroevendraaier bedreigd slachtoffer van verkrachting in Nijverdal wordt ondervraagd

Businessclub Hel­len­doorn-Nij­ver­dal benoemt eerste ereleden

11:43 NIJVERDAL - Voorzitter Bertus Webbink is tijdens de jaarvergadering van de BCHN (Businessclub Hellendoorn-Nijverdal) afgetreden. Hij vervulde deze functie bijna 16 jaar. Webbink nam in oktober 2001 zitting in het bestuur en na 3 maanden nam hij de voorzittershamer over. Het BCHN-bestuur omschrijft hem als een ‘gedreven voorzitter met een breed netwerk en de juiste voelsprieten voor wat er leeft onder de ondernemer’. Webbink wordt opgevolgd door Joost Hekman, die sinds 2015 in het bestuur zit. Olav Rudde is een nieuw bestuurslid.