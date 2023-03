Met verkoop van boerderij Strunk in Raalte is einde van hoofdpijndossier nabij: ‘Tijd verhaal af te ronden’

Voorzitter Stöppelhae­ne stopt ermee, bestuur neemt taken over: ‘Grote schoenen om te vullen’

Paul Wittenhorst (58) stopt als voorzitter van de Stöppelhaene, ook wel het Sallands Oogstfeest genoemd. Vanwege gezondheidsredenen doet Wittenhorst een stapje terug. De overige bestuursleden nemen zijn taken over en oud-carnavalsvoorzitter Ronald Nijboer neemt de verantwoording over het Stöppelveld. ,,Blij dat hij voor de organisatie behouden blijft’’, zegt Nijboer.