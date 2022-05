Mike Scott van The Waterboys is altijd op zoek naar iets nieuws én een van de smaakmakers op tweedaags Dauwpop

Natuurlijk is Mike Scott trots op de jaren tachtig klassieker The Whole Of The Moon. Zoals hij trots is op al het werk dat hij voor The Waterboys schreef. Maar de 63-jarige Schot met een Iers paspoort is geen weemoedige nostalgicus. ,,Welnee, ik zit ruim veertig jaar in het vak en ben het meest trots op wat ik nú doe. Tegenwoordig schrijf ik betere liedjes, zing ik beter en heb ik een betere band.”