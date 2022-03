Mobiel stembureau op NS-station in Nijverdal: Extra service bij treinreizigers niet echt in trek

NIJVERDAL - Voor de leden van het mobiele stembureau op het NS-station in Nijverdal is woensdag aan het eind van de middag het lange wachten op de volgende treinen begonnen. Op dat moment hebben slechts vijf mensen hun stem op het perron uitgebracht. Maar deze extra service wordt door treinreizigers zeker gewaardeerd.

De drie leden van het mobiele stembureau zitten al een half uurtje achter de tafel op het perron, die afkomstig is uit het nabijgelegen zalencentrum 't Achterom. Tijdens de ochtendspits maakten elf stemgerechtigden gebruik van de mogelijkheid om hier te stemmen. In de avondspits lijkt de animo gering.

Een studente uit Hellendoorn wist niet dat ze op het station kon stemmen, maar had het mobiele stembureau ’s morgens op weg naar hogeschool Windesheim wel opgemerkt en bedacht dat ze hier op de terugreis wel even langs kon gaan. „Dat scheelt toch weer tijd”, merkt ze op. Het gemak is ook voor Nijverdaller Niels Hengstman, die voor de VVD op de kieslijst staat en het jongste raadslid van de gemeente Hellendoorn kan worden, de reden om hier te gaan stemmen. „Dan hoef ik straks niet meer naar gebouw Sion in Hulsen”, legt hij uit.

Gewenning

Een andere Nijverdaller keert terug van zijn werk in Zwolle en haalt een envelop met de stempas uit zijn tas. „Ik trein nu al zo'n vijftien jaar en in die periode stond er altijd een mobiel stembureau op of bij het station. Ik ben er een beetje aan gewend geraakt om hier te stemmen”, vertelt hij.

Quote Veel oudjes waren heel erg blij dat ze er niet uit hoefden en bij ons konden stemmen Jan Rosman, medewerker mobiel stembureau

Stembureau-medewerker Jan Rosman kijkt op zijn horloge. „We staan hier nog wel eventjes, maar dan kunnen we alles weer inpakken, vanavond is woonzorgcentrum De Parallel in Nijverdal ons laatste adres”, vertelt hij. Hij laat een stapeltje stempassen zien. „De teller staat nu op 77. We zijn vandaag al eerder bij het station geweest en ook bij De Hoge Es in Nijverdal en De Blenke en Krönnenzommer in Hellendoorn. Veel oudjes waren heel blij dat ze er niet uit hoefden en bij ons konden stemmen”, vertelt hij.

Van der Elst

En: „De bewoners van die verzorgingstehuizen reageren altijd wel dankbaar, maar nu waren sommigen ook blij dat ze vandaag nog mochten stemmen. Ik denk toch dat ze onder de indruk zijn geraakt van wat zich momenteel in Oekraïne afspeelt. Bij De Hoge Es kwam ik ook nog iemand tegen, die vertelde dat hij in het verleden 25 jaar op het stembureau had gezeten. Het was oud-wethouder Koos van der Elst (86), die nog steeds scherp van geest is. We hebben gezellig gekletst over de Hellendoornse politici, die hij allemaal had meegemaakt.”

Koude wind

De vrouwelijke medewerker van het stembureau kruipt steeds dieper weg in haar winterjas, de koude wind op het perron speelt haar danig parten evenals het gedwongen stilzitten achter de tafel. „Was de volgende trein er maar vast.”