Moeders worden in de watten gelegd bij speelboerderij De Flierefluiter in Raalte

Tijden van Dukes of Hazzard herleven: Wie wil niet eventjes in ‘echte’ General Lee zitten?

Deze oranje sportwagen scheurde op het televisiescherm over de weg, stoof door het zand en maakte ongekende jumps. Om over het ronkende motorgeluid maar te zwijgen. Wie herinnert zich niet de General Lee uit de Dukes of Hazzard?