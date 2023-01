Moeilijke periode gaf Linsey (35) uit Nijverdal wilskracht, ze koos voor haar passie: hondenfotografie

Waterschap dreigt werk aan belangrij­ke waterwin­ning in Den Ham stil te leggen: Hammerf­lier onder extra toezicht

DEN HAM - Waterschap Vechtstromen dreigde deze week de bouw van een waterkelder van Vitens in Den Ham stil te leggen, omdat het grondwaterpeil bijna een kritieke waarde bereikte. De werkzaamheden in het Hammerflier staan daarom inmiddels onder extra toezicht, nu er bronbemaling plaatsvindt. De situatie zou al even kritiek zijn geweest, met kans op schades aan woningen die dichtbij de waterwinning liggen.

28 januari