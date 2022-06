Monique opent veganistische winkel en tearoom in Nijverdal: ‘Lekkere bobotie komt niet uit een pakje’

Waarom Dijkerhoek geen metropool moet worden & hoe je op stroom geruisloos kunt crossen in Enter

REGGESTREEK - Van alle innovaties die de laatste tijd voorbij zijn gekomen, was dit toch wel een van de opvallendste. Er is een plan voor een crossbaan voor elektrische motoren in Enter. Er was natuurlijk meer nieuws deze week. Van schaarste bij de voedselbank tot bouwplannen in Dijkerhoek en een expo over het Rooie Dorp. We praten u kort even bij wat er deze week in onze krant stond.

5 juni