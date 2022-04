Motorcrosser Rick Elzinga uit Zenderen valt buiten de prijzen bij zijn GP-debuut in Italië

Elzinga sprak na afloop van een geslaagde eerste Grand Prix. „Zevende overall geworden na een lange dag vechten op de baan. Veel geleerd en nog meer motivatie gekregen voor de komende weken om nog beter voorbereid te zijn”, aldus de jonge Elzinga, die in de eerste manche als elfde finishte en in de tweede omloop als zevende over de streep kwam.

Normaal gesproken komt Elzinga uit in de EMX250, maar die klasse had het afgelopen weekeinde geen races op het programma staan. Daarom kwam de Yamaha-rijder in actie in het WK, namelijk in de klasse MX2.

Elzinga zou zijn eerste WK-wedstrijden rijden n het Britse GP, maar dat ging niet door. Na twee wedstrijden in het EMX250 staat Elzinga aan de leiding, nadat hij beide weekeinden wist te winnen.

EMX125

In de strijd om de Europese titel in de klasse 125cc was er in de GP van Trentino een derde plaats voor Cas Valk. De 16-jarige coureur uit Nijverdal wist op het circuit van Pietramurata in de eerste manche te finishen als tweede, maar moest in de tweede omloop genoegen nemen met een achtste plaats. Daarmee verloor het jonge crosstalent zijn leidende positie in het EMX125-klassement na twee weekeinden.

Valk staat nu op een tweede plaats met 82 punten. De Fransman Alexis Fueri is hem voorbijgereden en voert het klassement na twee GP’s aan met 90 punten.