Motorrijder gaat onderuit op N35, tunnel bij Nijverdal gedeeltelijk dicht

Ook aan de Sportlaan en Rondweg in Enter worden Oekraïe­ners opgevangen in chalets

ENTER - De gemeente Wierden laat er geen gras over groeien, want ook aan de Sportlaan en Rondweg in Enter worden chalets geplaatst om vluchtelingen op te vangen. Na de Vlierdijk, de Stouweweg en de Ypeloweg in Wierden worden er nog eens 14 tijdelijke woningen geplaatst. De opvanglocatie wordt ingericht voor Oekraïense vluchtelingen.

12 januari