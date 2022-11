Mountainbiker slaat over de kop in Nijverdal: gewond naar ziekenhuis

Nijverdal­se onderne­mers willen via rechter afsluiting Gro­testraat voorkomen: ‘Heb hier mijn zaak om gezien te worden’

Drie ondernemers uit Nijverdal vechten bij de rechtbank in Zwolle het besluit aan om de Grotestraat tijdelijk af te sluiten. Om voetgangers te beschermen wil de gemeente Hellendoorn in vakanties en bij evenementen auto’s weren in het centrale deel. De ondernemers voelen zich overvallen, niet gehoord en vrezen voor hun omzet. „Het is niet gevaarlijk, er is nog geen ongeluk gebeurd.”

