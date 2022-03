N35 gaat drie nachten dicht voor wegonderhoud tussen Haarle en Zwolle

‘Knuffelac­tie’ bij Nijverdal­se derby SVVN-DES voor kinderen van de Oekraïne: ‘Voetbal is belangrijk­ste bijzaak van het leven’

NIJVERDAL - De lokale derby SVVN-DES is voor veel voetbalsupporters uit Nijverdal het absolute hoogtepunt van het seizoen. Het is altijd een beladen wedstrijd geweest. Maar zaterdagmiddag staat de volgende editie tussen groen-wit en rood-zwart geheel in het teken van blauw-geel.

10 maart