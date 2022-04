Na anderhalf jaar leert De Visscher SVVN pas écht kennen: ‘Dan merk je wel hoe groot zo’n vereniging is’

Zoon Jasper is net zo succesvol op het zadel als Frank Hosmar uit Haarle: ‘Het brengt ons veel plezier’

HAARLE - Medailles, bekers en penningen in alle kleuren en maten. In huize Hosmar in Haarle kun je er niet omheen. Onlangs kwam er een bronzen plak bij van de jongste telg, Jasper. De ruiter pakte een podiumplek op het NK Dressuur L1 in Ermelo. Of hij in de voetsporen van zijn beroemde vader Frank Hosmar (53) wil treden, weet de talentvolle ruiter nog niet. „Ik wil graag die Hellendoornse legpenning.”

11 april