Na handhaving in de overgangsklasse gaan Nijverdalse korfballers voor promotie: ‘Nu willen we ook dat laatste stapje maken’

Dorstig van het shoppen? Dan kun je nu in Nijverdal je flesje vullen bij de watertap

NIJVERDAL - Zin in wat koud, fris drinkwater tijdens het shoppen in het Nijverdalse centrum? Dan hoef je voortaan tussendoor niet meer naar de winkel. Dinsdagmiddag werd namelijk het officiële watertappunt van Join the Pipe geopend op initiatief van stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn.

23 maart