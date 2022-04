Na honderd treffers voor De Zweef is Sven Dikkers nog niet uitgescoord

Honderdste doelpunt

Sven Dikkers: „De verslaggever van De Zweef schreef twee weken geleden op de website van de club dat ik tegen Voorwaarts mijn 98ste en 99ste doelpunt had gemaakt, maar zelf weet je het op een gegeven moment ook wel. Het honderdste doelpunt komt dan dichtbij. Natuurlijk was ik daar tegen Bruchterveld wel mee bezig. Uiteindelijk maakte ik in de 65ste minuut de 2-1. Gerrit ten Dam maakt de wedstrijdverslagen voor De Zweef en hij deed mij aan het begin van de week een appje, dat ik wat moest regelen voor de honderdste goal. Een shirtje of zo. Dus ik heb een oud inloopshirtje uit de kast getrokken en die heb ik laten bedrukken. Ik wilde het shirt eerst niet onder mijn wedstrijdshirt doen, want ik had geen zin in een gele kaart. Maar de verslaggever is voor de wedstrijd naar de scheidsrechter gelopen en heeft het verhaal uitgelegd. Toen wilde de scheidsrechter het wel door de vingers zien. Uiteindelijk heb ik het shirt toen alsnog onder mijn wedstrijdshirt gedaan. Toen ik scoorde dacht ik: Nu trek ik ’m uit ook.”