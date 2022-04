Na ruim 40 jaar valt doek voor toneelclub De Blenke uit Hellendoorn: ‘Mijn leven was verweven met deze club’

De Blenke bracht tientallen jaren met veel succes blijspelen en kluchten op de planken in de grote zaal van café-restaurant De Kroon, later Noabers. Vier voorstellingen in twee weekenden in februari of maart, die vrijwel altijd volledig waren uitverkocht. Slechts een enkele keer werd buiten Hellendoorn opgetreden. Voorstellingen in drie bedrijven, waarbij de luide lachsalvo’s van het publiek gegarandeerd waren. Want De Blenke speelde toneel op niveau, hetgeen de bekende toneelrecensent Paul de Jong in die jaren regelmatig bevestigde.