Na stormschade staat er in Haarle een nieuwe pijp op het dak, maar tot gebruik van restwarmte leidt dat nog niet

Juichen in de Regge­streek: over zonnebaden­de zandhage­dis­sen, de fietsers, verwaar­loos­de dieren en koopzondag in Holten

REGGESTREEK - Juichen de zandhagedissen of juichen de mountainbikers? Juichte de slang die ontsnapte in Nijverdal? De verwaarloosde dieren in Haarle dan misschien? Juicht Lokaal Hellendoorn door tegen een bouwplan te zijn, waar verder iedereen voor is? Valt er überhaupt wel wat juichen deze week? We gaan het zien. Hier is de nieuwsupdate van de Reggestreek.

21 mei