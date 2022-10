Nationale ophokplicht, maar vogelmarkt in Nijverdal gaat gewoon door

De nieuwe maatregelen van de NVWA gelden voor het hele land en zijn een reactie op de flinke toename van het aantal gevallen van vogelgriep. Ook in deze regio werd die besmettelijke ziekte aangetroffen bij hobbyhouders in onder meer Daarle, Vriezenveen en Geesteren. Om de verdere verspreiding van vogelgriep te voorkomen zijn her en der vervoersverboden ingesteld in deze regio's.

Gaat wel door

In Nijverdal begint die zone bij de Smidsweg/Grotestraat en loopt door tot Almelo. „Daar liggen wij dus net buiten. Maar mocht de komende dagen vogelgriep worden aangetroffen bij een pluimveebedrijf in Haarle of zo, dan zijn we inderdaad het haasje”, aldus Wijnberg, die vertelt dat een vogelmarkt in Hardenberg om die reden is afgelast.