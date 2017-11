Nieuw magazine over eeuw voortgezet onderwijs in Nijverdal

Webbink erkent dat dit tijdsbestek normaal gesproken erg krap is om diepgravend onderzoek te doen en de historie echt tot leven te brengen. Gelukkig beschikte hij als schrijver van een boek over Berend Westera, de stichter van de gereformeerde ulo in 1917 in Nijverdal, al over de enige relevante voorkennis. Bovendien schreef hij in 2011 mee aan het boek Nijverdal; verleden, heden, toekomst en man daarin de onderwijsparagraaf voor zijn rekening.