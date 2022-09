Nieuw pannaveld en ‘speeltuintje’ op sportpark Gagelman om voetbaljeugd DES te vermaken

In 2011 liet DES een zogenoemd pannaveld van 10 bij 16 meter aanleggen tussen het hoofdveld en kunstgrasveld 2. Een nieuwe voorziening die vergelijkbaar is met een Cruyff Court en waarvan vooral mini’s, pupillen en andere jeugdspelers veelvuldig gebruik maakten. De kunstgrasmat is inmiddels versleten en hoognodig aan vervanging toe.

Veel groter

DES wil het pannaveld enkele meters verplaatsten zodat het mogelijk wordt op deze plek een groter veld aan te leggen van 12 bij 25 meter. „Het huidige pannaveld bleek in de praktijk vaak net iets te klein te zijn”, vertelt DES-voorzitter Henny Broekman. Hij vervolgt: Door het enigszins te vergroten wordt het mogelijk om het pannaveld voor meerdere kleinschalige trainings- en spelvormen te gebruiken. Behalve jeugdspelers kunnen ook senioren hier straks 3 tegen 3 of 4 tegen 4 gaan spelen.”

Quote Op het nieuwe pannaveld kunnen straks ook senioren 3 tegen 3 of 4 tegen 4 spelen Henny Broekman, voorzitter DES

‘Speeltuintje’

Het nieuwe pannaveld krijgt een kunstgrasmat zonder infill en wordt omsloten door een hoog hekwerk, waar aan de binnenkant reclameborden komen te hangen. Het is de bedoeling om naast het pannaveld op een stuk van 5 bij 12 meter drie tot vier speeltoestellen neer te zetten. Broekman: „Dat is een langgekoesterde wens bij DES. Het speeltuintje is met name bedoeld voor het vertier van de broertjes en zusjes van onze jeugdspelers op het moment dat zij op het sportpark een balletje komen trappen.”

BLOS

Het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie voor Lichamelijke Oefening en de Sport (BLOS) in de gemeente Hellendoorn gaat onder voorwaarden akkoord met deze aanvraag. Het extra benodigde stukje gemeentegrond wordt in eerste instantie voor een periode van vijf jaar in bruikleen gegeven aan de club. De aanlegkosten komen geheel voor rekening van DES en worden volgens de voorzitter nu geraamd op zo'n 30.000 euro. De club verplicht zich ook om deze voorziening weer te verwijderen als het pannaveldje niet meer wordt gebruikt. Maandagavond praat de BLOS over dit voorstel en stemt hiermee naar verwachting in.

Volledig scherm De kunstgrasmat van dit pannaveldje is na 11 jaar helemaal versleten. © Han Haveman