Nieuw politiekantoor in Nijverdal komt aan N35

De politie en de gemeente Hellendoorn hebben inmiddels overeenstemming bereikt over de verkoop van een terrein van circa 2.700 vierkante meter op dit Nijverdalse bedrijventerrein. Nu het contract is getekend kan de politie verder met het maken van concrete bouwplannen. Politiechef Janny Knol beschouwt het als ‘de eerste mijlpaal in het nieuwbouwtraject’. Ze benadrukt dat het belangrijk is om de snelheid in het traject te houden. De politie verwacht dat de eerste schop begin 2019 de grond in gaat en het nieuwe gebouw medio 2020 in gebruik kan worden genomen.