Nieuwe campus Reggesteyn in Nijverdal 14 miljoen euro duurder dan gepland

Meer dan 77 kilometer hardlopen in 6 uur, dat is zelfs voor doorgewin­ter­de Arenda (45) uit Nijverdal spannend

Een uurtje of twintig, dertig achter elkaar hardlopen, daar draait Arenda Könnecke haar hand niet voor om. Is zes uur lang rondjes lopen op de atletiekbaan dan nog wel een uitdaging? Zeker wel, want de Nijverdalse wil een record breken. En dat betekent dat ze flink moet versnellen.