Nieuwe winkel met allerlei steekproducten in hartje Hellendoorn: ‘Weidehuus, van boer noar huus’

RECEPT | video Baby op komst? Schenk eens een zelfgemaak­te krentenweg­ge

De oude steenoven achter de gevels van Gerrit Valks voormalige bakkerij in Hellendoorn wordt in maart al hoog opgestookt. Dan vult de grote vriezer zich met tientallen plakken rijk gevulde krentenwegge. „Als het seizoen eenmaal is begonnen, hebben we daar geen tijd meer voor.”

15 april