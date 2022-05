Nijverdaller Jan Pieter van Vree benoemd tot erelid van De Zweef: ‘Een clubman met een blauw-wit hart’

De bijbehorende speld kreeg Van Vree opgespeld door voorzitter Richard Benneker tijdens de viering van het twee jaar uitgestelde eeuwfeest van De Zweef in het clubgebouw aan de Koersendijk. Van Vree schreef een uit drie delen bestaand lijvig standaardwerk over de roemruchte historie van de blauw-witten. Tijdens deze viering werd ook een deel van de grote theatershow opgevoerd, die Van Vree en anderen speciaal voor het jubileumjaar hadden geschreven.

Voorzitter

De Nijverdaller was 7 jaar voorzitter en later nog eens eenzelfde periode zowel secretaris als vicevoorzitter. Hij is bovendien al enige jaren de drijvende kracht in de redactie van het clubblad, verricht af-hoc allerlei zaken voor het bestuur en was voorzitter van de jubileumcommissie bij zowel het 90- als 100-jarig bestaan van De Zweef. En bijna 20 jaar verzorgde deze clubman in hart en nieren wekelijks een verslag met foto’s van de wedstrijden van het eerste elftal.