Nijverdaller Willy Rozenkamp (66) krijgt koninklijke onderscheiding voor zijn vele rollen bij Stempher in Rijssen

Bertus Schutmaat (71) overleden: ‘Voor Daarle was hem nooit iets teveel’

DAARLE - Bertus Schutmaat (71) is in het VU-ziekenhuis in Amsterdam overleden aan de gevolgen van slokdarmkanker. Met hem is een markante Daarlenaar heengegaan, die z’n stempel drukte op het dorp waaraan hij zo was verknocht. „’t Is ma eem wark.”

20 mei