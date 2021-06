Nijverdalse basketballers van Valley Bucketeers moeten door corona ‘weer beginnen van onderop’

Voorzitter Edward Huisman van de jeugdcommissie van ‘The Bucks’ vertelt dat het stilleggen van de competitie en het langdurig niet kunnen trainen in sportzorgcentrum Het Ravijn door de uitbraak van het coronavirus tot meerdere opzeggingen heeft geleid. En dat komt hard aan bij een relatief kleine vereniging van zo'n 150 leden, waarvan zeker 70 procent uit jeugdleden bestaat.

Ledenverlies

De online trainingen, buitentrainingen op de ligweide van Het Ravijn en het basketbalveld in het Blokkenpark en het organiseren van activiteiten als een online basketbal-bingo en speurtocht langs de diverse basketbalveldjes in Nijverdal hielden de club grotendeels bijeen in dit coronajaar.

Huisman: „Maar we hebben helaas niet kunnen voorkomen dat toch tussen de vijf en tien jeugdleden zijn afgehaakt en op dit moment is het nog een vraagteken of alle senioren wel terugkeren. We hebben een jaar niets aan ledenwerving kunnen doen en moeten nu serieus aan de slag met het weer opbouwen van onderop.”

Peuterbasketbal

Om de binding met de club te versterken en het seizoen toch nog enigszins positief af te sluiten wordt een groot mix-toernooi gehouden, want vooral het kunnen spelen van (onderlinge) wedstrijdjes werd gemist.

Verder wil de club beginnen met peuterbasketbal voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar. „We beginnen volgende week zaterdag voorzichtig met een groepje van 15 kinderen, maar weten dat er nog meer interesse is. We houden twee sessies in juni en in het nieuwe basketbalseizoen willen we minimaal eens per maand peuterbasketbal spelen”, vertelt Huisman, die benadrukt dat ‘The Bucks’ vooral de breedtesport willen bevorderen.

Meidenafdeling

Het bestuur wil in het nieuwe seizoen bovendien beginnen met het promoten van en verder uitbouwen van een meidenafdeling. Zeven meiden van The Valley Bucketeers vormen nu een team onder 12 jaar en dan zijn er nog drie jongere meisjes lid van deze club. Huisman geeft aan dat zijn club op termijn zeker vijf meidenteams in de competitie willen kunnen inschrijven in de categorieën tot 10-, 12-, 14-, 16- en 18 jaar. „We zijn een kleine club en kunnen wel van alles willen, maar het is beter om ons te focussen op deze uitdagingen. We hebben deze nieuwe aanwas nodig om de toekomst van de club veilig te stellen”, aldus Huisman.

Volledig scherm Basketbalvereniging The Valley Bucketeers wil beginnen met peuterbasketbal en het opbouwen van een meidenafdeling. © Lenneke Lingmont