Nijverdalse derby SVVN - DES begint met mars door DES supporters

Nijverdal­ler Johan Coes vindt ruimtelij­ke ordening in Wierden een uitdaging

11 mei NIJVERDAL/WIERDEN - Hij is meer dan 25 jaar actief geweest in de Hellendoornse politiek, waarvan de laatste 12 jaar als wethouder. Een bestuurlijke zwaargewicht met goede connecties in Twente, die naar eigen zeggen toe was aan een nieuwe uitdaging.