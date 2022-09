Nijverdalse korfbaltrots NKC’51 meet krachten met nationale ploeg in oefenwedstrijd in Diekmanhal

Aanklager verdenkt vrachtwa­gen­chauf­feur (53) uit Nijverdal van ontucht met dochter (13)

NIJVERDAL/ALMELO - Heeft vrachtwagenchauffeur W. (53) uit Nijverdal tijdens een rit in Duitsland ontucht gepleegd met zijn 13-jarige dochter of niet? De officier van justitie beantwoordde die vraag dinsdag voor de rechtbank in Almelo met een volmondig ‘ja’. Ze eiste 9 maanden cel tegen W., waarvan een half jaar voorwaardelijk.

6 september