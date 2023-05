Nijverdalse musici gaan met Verweven Verleden door op ingeslagen weg: ‘Muziek is feest en feest is muziek’

indebuurt.nl Ben Wok is een begrip onder Almelose feestbees­ten: 'Iedereen noemt me Ben, maar zo heet ik niet'

Het is zaterdagnacht. Je hebt een mooie avond gehad in de kroeg op het Amaliaplein. Wel is je portemonnee een paar tientjes lichter, is het weer veel te laat geworden en schreeuwt je maag om voedsel. Op naar Ben Wok in Almelo!