Nijverdalse Nikki Löwik (21) pakt Europese titel Gewichtheffen in Albanië

NIJVERDAL - Nikki Löwik (21) uit Nijverdal heeft zaterdag drie gouden medailles behaald op het Europees Kampioenschap Gewichtheffen in de leeftijdscategorie onder 23 jaar. Daarmee is zij de nieuwe Europese Kampioen in haar klasse. Een primeur want dat is nooit eerder door een Nederlandse gepresteerd.

Nikki reisde dinsdag als een van de favorieten met een delegatie van de Nederlandse Gewichthefbond naar Albanië. Vier dagen later behaalde zij goud in de beide onderdelen, om vervolgens ook goud te behalen op het totaal.

10 kilo voorsprong

In het gewichtheffen wordt de winnaar bepaald door wie het meeste gewicht boven het hoofd kan tillen in twee afzonderlijke oefeningen - het trekken (de ‘snatch’) en het stoten (de ‘clean and jerk’). Door 97 kilo te trekken en 114 kilo te stoten had Löwik een 10 kilo voorsprong op de nummer twee - ruim voldoende voor de winst.

Olympische ambities

Haar teamgenoten Tarek Nachawati, Jiske van Velzen en Myrthe Waalewijn behaalden diverse persoonlijke records. Ze behaalden respectievelijk een 7e, 9e en 5e plaats in hun eigen gewichtsklassen.

Löwik aast op deelname aan de Olympische Spelen in 2024 en is in december van de partij bij de wereldkampioenschappen voor volwassenen in Colombia.

Nikki Löwik was al eerder Nederlands kampioen in haar leeftijdsklasse. Ze gaf twee jaar geleden al eens enkele workshops over haar sport in crossfitcentrum Twee12 in Nijverdal. Gewichtheffen is in Nederland een kleine sport en dus zijn er weinig sponsors op de markt. Om haar deelname aan internationale toernooien te bekostigen moet de jonge Nijverdalse krachtpatser creatief zijn en vaak zelf acties op touw zetten.

Volledig scherm Nikki Löwik in actie tijdens haar gouden toernooi. © Isaac Morillas Photo